Запрет на экспорт медицинских изделий продлен до 15 мая
Запрет на экспорт медицинских изделий, используемых в борьбе с распространением COVID-19, будет продлен до 15 мая. Решение по этому вопросу одобрено сегодня правительством.
В частности, запрещен вывоз масок и медицинских перчаток, а также дезинфицирующих средств. Согласно документу, устанавливающему ограничения, меры необходимы, поскольку в последнее время наблюдается рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
В частности, запрещен вывоз масок и медицинских перчаток, а также дезинфицирующих средств. Согласно документу, устанавливающему ограничения, меры необходимы, поскольку в последнее время наблюдается рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
Опубликовано: 15:04 10/04/2020
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