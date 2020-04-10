Запрет на экспорт медицинских изделий, используемых в борьбе с распространением COVID-19, будет продлен до 15 мая. Решение по этому вопросу одобрено сегодня правительством.



В частности, запрещен вывоз масок и медицинских перчаток, а также дезинфицирующих средств. Согласно документу, устанавливающему ограничения, меры необходимы, поскольку в последнее время наблюдается рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.