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Обращение президента к согражданам: «Не поддавайтесь на манипуляции!»
 

Обращение президента к согражданам: «Не поддавайтесь на манипуляции!»


Глава государства Игорь Додон обратился к гражданам республики с призывом отказаться от ненависти и не поддаваться на манипуляции некоторых политических сил, которые пытаются разобщить молдавское общество.

«К сожалению, я увидел разделение в обществе между теми, кто живет в Молдове и теми, кто возвращается в страну. Прошу вас, не надо заниматься этим разделением. Это наши родственники. Муж моей сестры живет и работает в Москве, двоюродные братья из Садова находятся в Падуе и других регионах Италии. У всех нас есть родственники за границей. Давайте откажемся от ненависти, которая появилась в последнее время. Мы все граждане Молдовы», - заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Глава государства сожалеет, что среди возвращающихся домой, есть и те, кто по призыву определенных политических сил, жестко высказывается в адрес властей.

«Мы делаем все возможное, и мы выйдем из этой ситуации, но сделаем это все вместе. Не поддавайтесь на манипуляции, не дайте себя использовать определенным политическим силам», - сказал Игорь Додон.

Президент сообщил, что власти прилагают максимальные усилия, чтобы справиться с пандемией с минимальными потерями.

«Потери уже есть. Есть умершие люди, свыше тысячи человек находятся в больницах, экономика провалилась, десятки тысяч людей остались без работы. В этом не виноваты президент или премьер-министр. Такая же ситуация во всем мире, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям. И мы поможем каждому», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что глава государства предложил ввести мораторий на все политические споры на время чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса.


Опубликовано: 14:45 10/04/2020

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