

Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди о запросе депутатов от оппозиции в Конституционный суд, в результате чего был приостановлен закон о предоставлении помощи безработным и снижении налогов для предпринимателей.



«Две недели подряд многие граждане требовали от властей помощи. У нас нет работы – дайте пособие! Понизьте НДС и налоги бизнесу – мы задыхаемся! Вы нас хотите «перебить»! Правительство пошло навстречу, взяв на себя ответственность за несколько проектов:



- пособие по безработице в размере 2775 леев,



- увеличение минимально гарантированного дохода с 1107 леев до 1300 леев;



- увеличение минимально гарантированного дохода на ребенка с 553 леев до 975 леев;



- возврат 42-45% в фонд заработной платы тем, кто выплатит зарплаты за март;



- понижение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе c 20% до 15%; и многое другое!



И что вы думаете? Тут же появились возмущения (не без подачи оппозиции): Спасибо, что даете безработному пособие в 2775 лей, а мне, пенсионеру, - пенсию в 1800 лей!



Конечно, возмущения понятные.



Но спрошу как есть – не давать пособие безработному, у которого семья и дети? Оставить без работы, денег?



Вы не поверите, но оппозиция тут же обратились в Конституционный суд! Чего не сделаешь ради рейтинга?



Дескать, там 3 закона не связаны с пандемией и здоровьем граждан! Отмените их!



КС так и сделал - приостановил действие всех законов!!!



Обратились в суд блок АКУМ, Андриан Канду и Сергей Сырбу (группа “Про-Молдова”, Плахотнюк). Проголосовали судьи, назначенные блоком АКУМ.



Обратите внимание - блок АКУМ подписал обращение вместе с фином Плахотнюка! В принципе, они всегда были вместе, но мило изображали лютую борьбу друг с другом!



Но неужели в оппозиции настолько идиоты, что треснули выплаты гражданам, чтобы насолить властям? Это же идиотизм, скажет скептик, а таких у нас много.



На самом деле интерес в другом - Аэропорт.



Канду, Шор и Плахотнюк стригут с каждого гражданина по 9 евро - сборы с аэропорта (taxa de aeroport). В год 2 млн пассажиров = 18 млн евро.



Но тут правительство Кику решило обложить 50% этот сбор. То есть, отнять у Плахотнюка и Шора 9 млн евро и отдать в казну для нужд граждан!



Вот почему эти господа мгновенно обратились в Конституционный Суд. Для них ключевой задачей было сохранить эти 9 млн евро в своем кармане!



Короче, минимум на пару дней выплаты заморожены. Но решение найдут.



Ранее Канду требовал дать немедленно чартеры для 9000 молдаван. Люди его нанаша – Плахотнюка - контролируют AIR Moldova и Fly One. Они теряют деньги, хотят наживиться. А 1,8 млн евро от 9000 граждан – на дороге не валяются.



Что тут скажешь? Господа! Хотя бы во время чумы забудьте про наживу за счет страданий народа! Имейте совесть, честное слово…».













