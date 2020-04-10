Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Обращение президента к согражданам: «Не поддавайтесь на манипуляции!»
 

Богдан Цырдя призвал политиков не наживаться на страданиях людей



Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди о запросе депутатов от оппозиции в Конституционный суд, в результате чего был приостановлен закон о предоставлении помощи безработным и снижении налогов для предпринимателей.

«Две недели подряд многие граждане требовали от властей помощи. У нас нет работы – дайте пособие! Понизьте НДС и налоги бизнесу – мы задыхаемся! Вы нас хотите «перебить»! Правительство пошло навстречу, взяв на себя ответственность за несколько проектов:

- пособие по безработице в размере 2775 леев,

- увеличение минимально гарантированного дохода с 1107 леев до 1300 леев;

- увеличение минимально гарантированного дохода на ребенка с 553 леев до 975 леев;

- возврат 42-45% в фонд заработной платы тем, кто выплатит зарплаты за март;

- понижение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе c 20% до 15%; и многое другое!

И что вы думаете? Тут же появились возмущения (не без подачи оппозиции): Спасибо, что даете безработному пособие в 2775 лей, а мне, пенсионеру, - пенсию в 1800 лей!

Конечно, возмущения понятные.

Но спрошу как есть – не давать пособие безработному, у которого семья и дети? Оставить без работы, денег?

Вы не поверите, но оппозиция тут же обратились в Конституционный суд! Чего не сделаешь ради рейтинга?

Дескать, там 3 закона не связаны с пандемией и здоровьем граждан! Отмените их!

КС так и сделал - приостановил действие всех законов!!!

Обратились в суд блок АКУМ, Андриан Канду и Сергей Сырбу (группа “Про-Молдова”, Плахотнюк). Проголосовали судьи, назначенные блоком АКУМ.

Обратите внимание - блок АКУМ подписал обращение вместе с фином Плахотнюка! В принципе, они всегда были вместе, но мило изображали лютую борьбу друг с другом!

Но неужели в оппозиции настолько идиоты, что треснули выплаты гражданам, чтобы насолить властям? Это же идиотизм, скажет скептик, а таких у нас много.

На самом деле интерес в другом - Аэропорт.

Канду, Шор и Плахотнюк стригут с каждого гражданина по 9 евро - сборы с аэропорта (taxa de aeroport). В год 2 млн пассажиров = 18 млн евро.

Но тут правительство Кику решило обложить 50% этот сбор. То есть, отнять у Плахотнюка и Шора 9 млн евро и отдать в казну для нужд граждан!

Вот почему эти господа мгновенно обратились в Конституционный Суд. Для них ключевой задачей было сохранить эти 9 млн евро в своем кармане!

Короче, минимум на пару дней выплаты заморожены. Но решение найдут.

Ранее Канду требовал дать немедленно чартеры для 9000 молдаван. Люди его нанаша – Плахотнюка - контролируют AIR Moldova и Fly One. Они теряют деньги, хотят наживиться. А 1,8 млн евро от 9000 граждан – на дороге не валяются.

Что тут скажешь? Господа! Хотя бы во время чумы забудьте про наживу за счет страданий народа! Имейте совесть, честное слово…».








Опубликовано: 14:17 10/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:
  • По требованию Канду, Санду и Нэстасе, КС приостановил выплаты пособий безра ...
  • СРОЧНО! Закон о выделении пособий и снижении налогов приостановлен
  • По запросу Канду, Санду и Нэстасе КС приостановил действие закона об антикр ...
  • Президент Игорь Додон: Есть три сценария для предоставления помощи граждана ...
  • Ион Кику разъяснил условия предоставления пособия по безработице







    • Все новости

    СРОЧНО! 149 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных составило 1438 человек
    Примария Кишинева приостанавливает контракты по госзакупкам
    Запрет на экспорт медицинских изделий продлен до 15 мая
    Обращение президента к согражданам: «Не поддавайтесь на манипуляции!»
    Богдан Цырдя призвал политиков не наживаться на страданиях людей
    Синоптики объявили «желтый код» в связи с усилением ветра
    Чебан: Борьба с COVID-19 — приоритет для примэрии Кишинева
    Правительство России одобрило соглашение о выделении Молдове кредита
    Предприниматели возмущены блокированием мер по поддержке бизнеса
    Президент Игорь Додон: Есть три сценария для предоставления помощи гражданам и предпринимателям
    Ион Кику: Граждане получат помощь от государства!
    Комиссия по ЧС рассмотрит вопрос о выделении социальной помощи в период кризиса
    Митрополия Молдовы перенесла поминальные дни на июнь
    Гуманитарная помощь из Китая прибыла в Молдову (ВИДЕО)
    Данные по COVID-19 в Молдове: Всего 1289 случаев заражения, 56 человек полностью излечились
    ШОК! В Глодянах молодая мать выбросила младенца в выгребную яму
    На Moldexpo начинает работу центр COVID-19
    СРОЧНО! Закон о выделении пособий и снижении налогов приостановлен
    По требованию Канду, Санду и Нэстасе, КС приостановил выплаты пособий безработным
    СРОЧНО! 115 новых случаев заражения COVID-19
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV