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Чебан: Борьба с COVID-19 — приоритет для примэрии Кишинева


Столичная примэрия оперативно предпринимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом с момента регистрации первого случая заражения. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, выступая с уточнениями касательно публичного обращения со стороны ряда неправительственных организаций. Столичный градоначальник подчеркнул, что все действия муниципалитета максимально прозрачны — необходимая информация оперативно публикуется на официальных источниках.

"Я всегда выступал и выступаю за максимальную транспарентность действий и решений — как моих, так и моих коллег. Мы всегда открыты для обращений, как граждан, так и журналистов. Что касается борьбы с COVID-19: мы снабдили всем необходимым 5 муниципальных больниц, открыли счет для пожертвований, распределили между медучреждениями 9 млн леев и сейчас распределяем еще 40 млн леев. Силами муниципалитета мы оборудовали медцентры в Moldexpo и в Constructorul. Город ежедневно дезинфицируется, работа общественного транспорта реорганизована, из него убраны кондукторы. 80% нашей деятельности направлено на борьбу с коронавирусом", — подчеркнул Чебан.

Генпримар отметил также, что его официальная страница в социальной сети, сайт примэрии и сайт stopcoronavirus.chișinău.md предоставляют информацию о действиях столичных властей в полном объеме на государственном и русском языках.

"Те, кто подписал это обращение, заявили, что готовы к сотрудничеству с властями муниципия Кишинев в борьбе с COVID-19 в своих сферах деятельности и с имеющимися у них ресурсами. Мы всегда готовы и открыты — вы можете убедиться в этом по нашему сотрудничеству с экономическими агентами, добровольцами, учителями, врачами, журналистами — со всеми, кто предлагает свою помощь. Эта помощь нам очень нужна", — подчеркнул Ион Чебан.


Опубликовано: 14:07 10/04/2020

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