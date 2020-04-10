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Правительство России одобрило соглашение о выделении Молдове кредита


Правительство Российской Федерации одобрило соглашение о выделении Молдове кредита. Об этом рассказал президент Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

"Возможно уже на следующей неделе правительство предложит внести поправки в бюджет на 2020 год. В него включат и внешнее финансирование. Вчера правительство Российской Федерации одобрило соглашение о выделении кредита. В ближайшие дни будет подписано соглашение и эти 200 млн евро будут включены в бюджет", - рассказал Игорь Додон.

Уточним, что Молдова получит российский кредит в размере 500 млн евро под ставку 2%, а средства в нашу страну будут поступать частями.


Опубликовано: 13:44 10/04/2020

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