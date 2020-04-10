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Предприниматели возмущены блокированием мер по поддержке



Председатель ассоциации «MĂR» Аннета Засавицки возмущена действиями депутатов, которые потребовали аннулировать закон о мерах помощи для граждан и предпринимателей.

«Хочу обратиться к депутатам, которые спровоцировали приостановление закона. Это двойное издевательство над сектором HoReCa за последний год. С сегодняшнего дня начинают начисляться и пени и нет выплат в 2775 леев для безработных. Страна пылает, а кто-то ищет политические дивиденды», — написала Засавицки в социальной сети.

Напомним, что в результате решения КС, куда обратились депутаты ПДС, «Платформы ДА» и группы «Pro Moldova» был приостановлен закон, реализацию которого взяло под свою ответственность правительство.

Документ предусматривал выделение пособий для безработных, увеличение социальных выплат и льготы для предпринимателей. Позже Комиссия по чрезвычайным ситуациям в срочном порядке приняла решение о выделении помощи гражданам во время кризиса.

Напомним также, что летом 2019 года правительство Майи Санду повысило ставку НДС для HoReCa с 10% до 20%.


Опубликовано: 13:40 10/04/2020

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