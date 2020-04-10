Президент Республики Молдова Игорь Додон представил три возможных сценария для оказания помощи гражданам и предпринимателям во время кризиса, после того, как Конституционный суд приостановил действие закона, ответственность за который взяло на себя правительство.



"Первый – самый простой: те, кто обратился в суд, отзывают свои претензии. Для этого надо только написать заявление в Конституционный суд.



Второй - в понедельник или вторник, когда назначено заседание Конституционного суда, судьи примут решение, что закон остается в силе.



Третий вариант – правительство предлагает новый законопроект парламенту. Все это может произойти на будущей неделе", - уточнил Игорь Додон.





Глава государства отметил, что после разговора с премьером было решено в срочном порядке созвать Комиссию по чрезвычайным ситуациям.



"Для меня и правительства было странным такое решение и отношение оппозиции. Я просил оставить политику в стороне. Это очень цинично со стороны тех, кто требует отменить закон. Почему депутаты вышли с этой инициативой? Там есть пункт, который приостанавливает инициативу правительства изымать часть суммы в 9 евро из аэропорта. Мы решили половину этой суммы направлять в бюджет. Теперь понимаете, почему некоторые так настаивали на этом обращении в Конституционный суд?" - сказал Игорь Додон.



Напомним, что в результате решения КС, в который обратились депутаты ПДС, «Платформы ДА», группы «Pro Moldova» и партии «Шор», был отменен закон, реализацию которого взяло под свою ответственность правительство. Документ предусматривал выделение пособий для безработных, увеличение социальных выплат и льготы для предпринимателей.