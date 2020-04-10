Граждане Молдовы получат помощь от государства, несмотря на решение Конституционного суда о приостановлении закона о социальных выплатах. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.



"Мы не можем позволить, чтобы политики оставили людей без денег", - заявил премьер-министр, после заседания комиссии по ЧП.



Речь идет о следующих выплатах соцпомощи:



1. Выплата пособия по безработице в размере 2775 леев;



2. Поддержка семей с низкими доходами. Для этого гарантированный минимальный ежемесячный доход повышен с 1107 леев до 1300 леев во время режима ЧП.



Также увеличивается размер гарантированного минимального ежемесячного дохода на каждого ребенка с 50% (553 леев) до 75% (975 леев).



3. Возврат государством работодателям от 100% до 60% налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы/компенсации в случае технического простоя. Размер зависит от причины прекращения деятельности.



4. Освобождение от платы за патент.



5. Отмена до 25 июня местных налогов для экономических агентов, которые приостановили деятельность на время ЧП.



Напомним, что этим утром после разговора президента Игоря Додона с премьер-министром было решено в срочном порядке созвать Комиссию по чрезвычайным ситуациям.