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Комиссия по ЧС рассмотрит вопрос о выделении социальной помощи в период кризиса


Комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании рассмотрит вопрос о выделении социальной помощи гражданам во время кризиса. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

«Я говорил с премьер-министром, созвано заседание Комиссии для того, чтобы принять решение: продолжить работать по закону, за который правительство взяло на себя ответственность, согласно которому выделяется пособие по безработице в размере 2775 леев, оказывается поддержка предпринимателям, увеличиваются выплаты для детей с 553 леев до 975 леев», - заявил президент.

Игорь Додон уточнил, что сегодня, 10 апреля, будет продолжена работа по приему заявлений на получение пособия по безработице, а деньги начнут выплачивать гражданам.

Напомним, что в результате решения Конституционного суда был приостановлен закон, реализацию которого взяло под свою ответственность правительство. Документ предусматривал выделение пособий для безработных, увеличение социальных выплат и льготы для предпринимателей.


Опубликовано: 10:49 10/04/2020

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