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ШОК! В Глодянах молодая мать выбросила младенца в выгребную яму


Шокирующий инцидент произошел в Глодянах. По данным полиции, молодая женщина родила ребенка дома, после чего выбросила тело младенца в выгребную яму. Женщина позже заявила, что ребенок не подавал признаков жизни.

В настоящее время труп ребенка отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщине грозит тюремный срок.


Опубликовано: 10:08 10/04/2020

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