Шокирующий инцидент произошел в Глодянах. По данным полиции, молодая женщина родила ребенка дома, после чего выбросила тело младенца в выгребную яму. Женщина позже заявила, что ребенок не подавал признаков жизни.



В настоящее время труп ребенка отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщине грозит тюремный срок.