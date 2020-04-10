ШОК! В Глодянах молодая мать выбросила младенца в выгребную яму
Шокирующий инцидент произошел в Глодянах. По данным полиции, молодая женщина родила ребенка дома, после чего выбросила тело младенца в выгребную яму. Женщина позже заявила, что ребенок не подавал признаков жизни.
В настоящее время труп ребенка отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщине грозит тюремный срок.
В настоящее время труп ребенка отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщине грозит тюремный срок.
Опубликовано: 10:08 10/04/2020
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