Сегодня начинает работу распределительный центр COVID-19 для пациентов с подозрением на коронавирус, оборудованный в одном из павильонов выставочного центра Moldexpo.



Центр был обустроен в течение нескольких дней. Примария Кишинева участвовала в оснащении трех павильонов на самом высоком уровне. В настоящее время центр вмещает почти 400 мест для пациентов, с возможностью увеличения количества коек.



Координатором центра с первого дня является врач и глава муниципальной больницы Святой Троицы Олег Круду, а также претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк при поддержке группы врачей и при содействии национальной армии.



Врачи будут тестировать граждан на наличие опасной инфекции. Зараженных пациентов будут отправлять в больницы, в зависимости от состояния их здоровья, отметил генпримар Кишинева Ион Чебан.