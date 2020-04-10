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На Moldexpo начинает работу центр COVID-19
 

На Moldexpo начинает работу центр COVID-19


Сегодня начинает работу распределительный центр COVID-19 для пациентов с подозрением на коронавирус, оборудованный в одном из павильонов выставочного центра Moldexpo.

Центр был обустроен в течение нескольких дней. Примария Кишинева участвовала в оснащении трех павильонов на самом высоком уровне. В настоящее время центр вмещает почти 400 мест для пациентов, с возможностью увеличения количества коек.

Координатором центра с первого дня является врач и глава муниципальной больницы Святой Троицы Олег Круду, а также претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк при поддержке группы врачей и при содействии национальной армии.

Врачи будут тестировать граждан на наличие опасной инфекции. Зараженных пациентов будут отправлять в больницы, в зависимости от состояния их здоровья, отметил генпримар Кишинева Ион Чебан.


Опубликовано: 10:04 10/04/2020

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