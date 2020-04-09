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По требованию Канду, Санду и Нэстасе, КС приостановил выплаты пособий безработным
 

Брифинг для прессы Министра здравоохранения В.Думбрэвяну



Опубликовано: 23:42 09/04/2020




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