

Проведение Пасхальных праздников и Радоницы в условиях эпидемии коронавируса нового типа обсудил глава государства Игорь Додон с Митрополитом Кишинёвским и всея Молдовы Владимиром. Высокопоставленные лица отметили, что праздничные службы по случаю Пасхи будут транслироваться по общественному телевидению, а поминальные дни переносятся на июнь, чтобы не подвергать людей ещё большему риску. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется оставаться дома.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Очень важно чтобы службы сейчас проходили без прихожан, потому что именно в этот период мы будем близки к пику эпидемии. В то же время мы понимаем, что есть некоторые обычаи».



Пасху, безусловно, ждут всех: и взрослые, и дети. Для верующих это самый важный христианский праздник, но в этом году и власти и руководство Русской православной церкви, частью которой является и молдавская митрополия, рекомендуют отмечать Пасху у себя дома, без посещения церкви, и без гостей. Митрополит Владимир заверил прихожан, что службы будут транслироваться онлайн и по телевидению.



ВЛАДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИШИНЁВСКИЙ И ВСЕЯ МОЛДОВЫ

«Службы будут проводиться в церквях. Без прихожан. Верующие могут приходить на литургии, но при этом оставаться вне здания церкви, таковы рекомендации государства. Уже позже каждая епархия выступит с заявлением, и объяснит, как будет проходить освещение даров.



Чтобы не подвергать ещё большему риску население, было решено перенести Радоницу, или поминальные дни. В этом году они будут в июне.



ВЛАДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИШИНЁВСКИЙ И ВСЕЯ МОЛДОВЫ

Учитывая ситуацию в стране, и не только у нас, мы выступим с рекомендациями о переносе Радоницы, следующего воскресенья после Пасхи, когда поминают усопших на 6-8 июня».



Игорь Додон также попросил благословения митрополита Владимира, чтобы доставить благодатный огонь в Молдову и в этом году. Глава государства отметил, что в ответ на его призыв многие верующие, имеющие соответствующие возможности, объединили усилия, чтобы и в этом году в нашу страну был доставлен Благодатный огонь.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я обратился к некоторым верующим, экономическим агентам, которые взяли на себя ответственность и все расходы за доставку благодатного огня и это будет сделано».