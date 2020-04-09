

Партия социалистов представляет наилучшие решения для борьбы с COVID-19. В этом уверен каждый четвертый житель Молдовы. Согласно результатам опроса общественного мнения - «Восприятие эпидемии коронавируса» - большинство опрошенных – 25% - констатировали, что самые лучшие и действенные предложения именно у социалистов.



Отвечая на вопрос – «Какие из этих политических партий, на ваш взгляд, обладают самыми лучшими решениями для населения, в этот кризисный период?» - 25% респондентов не задумываясь ответили, что это – ПСРМ. По 10% населения верят в предложения Демпартии и Партии «Действие и солидарность». По 4% - у Партии Платформа «ДА» и «Нашей партии», и лишь 2% у партии «ШОР».



При этом, 80% населения абсолютно удовлетворены уровнем информирования о кризисе со стороны руководства страны и компетентных министерства. Согласно результатам опроса, 59% опрошенных заявляют об очень хорошем уровне информирования со стороны властей, и еще 21% - о достаточно хорошем уровне. Лишь 4% населения недовольны уровнем предоставления информации.



Кроме того, жители Молдовы поддерживают решение властей блокировать сайты, распространяющие фальшивые новости. 73% сограждан согласны с решением властей блокировать сайты с поддельными новостями. Согласно социологическому исследованию, противниками данной меры является только 1 % опрошенных. Для 17% - этот вопрос не является важным. Еще 9% не определились со своей позицией.



Опрос показал, что граждане Молдовы научились различать реальные новости от поддельных. Так, 58% респондентов заявили, что за последние 30 дней не поверили информации, которая затем оказалась недостоверной. Еще 29% отметили, что попались на уловки авторов поддельных новостей, поверив в их истинность. 13% не смогли определиться с ответом.



Также, согласно результатам опроса, 58% считают, что наличие подобных новостей является проблемой для нашей страны, а 22% уверены, что они является проблемой в какой-то мере. Примечательно, что 36% сограждан признались, что ежедневно сталкивались с фальшивыми новостями о коронавирусе, 18% - как минимум, раз в неделю, а 4% - несколько раз в месяц, 26% - очень редко или никогда.



Исследование проводилось компанией IMAS по телефону, в период с 31 марта по 8 апреля текущего года. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность +– 3,1%. Заказчик исследования - компания «Public Media».