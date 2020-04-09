

Жители страны считают, что в Молдове с кризисом, вызванным распространением коронавируса нового типа, справляются лучше, чем в других странах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения - «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного в четверг компанией IMAS. Так, согласно результатам исследования, 42% респондентов считают, что в Молдове власти действуют лучше, чем в других странах, 32% считают, что также, как и в других государствах.



Согласно этому опросу, свыше 90% опрошенных поддерживают основные меры по борьбе с короновирусом, введенные властями. Согласно исследованию, 63% респондентов ответили, что меры, предпринятые в связи с распространением коронавируса, являются хорошими и очень хорошими. В тоже время 54% уверены, что молдавские власти в большой и очень большой мере предпринимают все, что необходимо для предотвращения распространения инфекции. Также 59% опрошенных считают, что действия властей являются соответствующими ситуации.



Больше того, свыше 90% поддерживают меры по запрету общественных мероприятий, домашнюю изоляцию и прекращение работы учебных учреждений. 86% положительно оценили запрет на передвижение группами свыше трех человек, а 82% - запрет на проведение церковных служб. Согласны с необходимостью использовать армию – 63% участников опроса.



При этом, данные опроса показывают, что население высоко ценит решение главы государства Игоря Додона находиться на передовой борьбы с коронавирусом. Так, убедительное большинство - 74% жителей - положительно оценивают участие президента Игоря Додона в управлении кризисом, спровоцированном COVID-19. Абсолютное большинство респондентов заявили, что решение Игоря Додона признать эпидемию коронавируса вопросом национальной безопасности является правильным.



Результаты опроса свидетельствуют, что, практически все граждане страны - 83% - заявили, что в условиях мировой пандемии, чувствуют себя более уверенно и безопасно именно в Молдове. Лишь 9% опрошенных сообщили, что чувствовали бы себя более безопасно в «другой части мира», остальные – не сумели ответить на этот вопрос.



Исследование проводилось компанией IMAS по телефону, в период с 31 марта по 8 апреля текущего года. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность +– 3,1%. Заказчик исследования - компания «Public Media».