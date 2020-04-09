

Чтобы разгрузить перегруженные медико-санитарные учреждения стратегического значения, начиная с завтрашнего дня, пациенты с легкими формами COVID-19, у которых наблюдается хорошее самочувствие, будут проходить лечение на дому под контролем врачей. Кроме того, свою работу также 10 апреля начнет центр COVID-19, расположенный на территории Moldexpo, который будет принимать людей с подозрениями на коронавирус нового типа и проводить необходимые анализы. Об очередном пакете мер, которые направлены на предупреждение распространения COVID-19, и которые будут задействованы с завтрашнего дня, объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«В первую очередь речь о лечении легких форм COVID-19 на дому. Обязательным условием будет наблюдение семейными врачами».



Думбрэвяну пояснила, что речь о пациентах с коронавирусом нового типа у которых нет хронических заболеваний. Они должны будут самонаблюдаться и сообщать врачу о своей состоянии своего здоровья по телефону. Пациенты старше 60-ти, дети и беременные по-прежнему будут госпитализированны.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Также с завтрашнего дня начнет работу центр COVID-19. Одна из основных функций этой структуры заключается в том, чтобы принимать пациентов с подозрениями на коронавирус нового типа, но речь также идёт о разгрузке медицинской системы. Больницы в настоящее время очень загружены».



Министерство здравоохранения намерено задействовать все медико-санитарные учреждения страны, которые оснащены всем необходимым, для борьбы с COVID-19. Это касается и лечения пациентов, и тестов на коронавирус.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Речь идёт также о интенсификации лабораторных тестов. Они будут проводиться на большем количестве платформ, но координировать этот процесс будет Национальное агентство общественного здоровья. Помимо лаборатории агентства, будут задействованы лаборатории в Бельцах, в Кагуле, Республиканская клиническая больница, Республиканский кожно-венерологический диспансер и другие».



В заключение Думбрэвяну подчеркнула, что будет усилен контроль и за лицами, находящимися на самоизоляции дома. С ними будут держать постоянную связь медики, и следить за возможными изменениями из состояния. Будет подключена и полиция, чтобы предупредить нарушение режима карантина.