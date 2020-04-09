

В Молдове официально подтверждено ещё 115 новых случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было проверено более 500 пациентов с симптомами коронавируса нового типа. Общее число заболевших в Молдове достигло отметки – 1289. Информация была представлена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну по итогам заседания единого командного центра по управлению кризисом, вызванного COVID-19.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ



«Сегодня было проведено 534 теста на наличие COVID-19. Из них положительными оказались 115. Таким образом, в стране уже 1289 подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Из сегодняшних 115 случаев 3 были импортированы из России, Германии и Италии, другие 112 – передача вируса внутри страны. Кишинёв – 40 новых случаев, Фалешты – 14, Штефан-Водэ 12, левый берег Днестра – 10, Оргеев – 6, Глодяны – 5, Комрат – 4, Кагул, Криуляны – по 3, Каушаны, Резина, Сороки, Страшены – по 2, Бричаны, Чимишлия, Флорешты, Леова, Тараклия, Теленешты, Унгены – по 1 случаю».



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Эти 115 новых случаев не вышли за рамки нашего прогноза, который был озвучен на прошлой неделе. Специалисты подсчитывали, что в эти дни каждый 24 часа будут регистрировать по 240-260 новых инфицированных. Сегодня 9 апреля, и как вы помните, к 10 апрелю мы ждали 2 тысячи случаев, а сейчас у нас менее 1300. это демонстрирует, что усилия общества, наших граждан, экономических агентов, то, что вы прислушиваетесь к рекомендациям властей – приносит свои плоды».