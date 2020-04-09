

По запросу депутатов от парламентской оппозиции, Конституционный Суд Республики Молдова принял решение приостановить действие пакета антикризисных мер, ответственность за который правительство взяло на себя. Речь идет о законопроектах, которые позволили бы государству материально поддержать население, в первую очередь, тех, кто потерял работу, экономических агентов, которые вынуждено, приостановили свою деятельность и многое другое. Премьер-Министр Ион Кику назвал действия политиков, спровоцировавших отмену закона безответственными и популистскими.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Обратились в Конституционный Суд несколько депутатов блока «ACUM», и несколько народных избранников группы «Про-Молдова». Этим обращением, и этим вердиктом КС, правительство не может, и не имеет законного права выплачивать 2775 леев в виде пособия по безработице. Хочу вам сказать, что у нас были зарегистрированы уже тысячи человек, которые просто-напросто нечего есть. Мы не можем им помочь. Мы также не можем выплачивать гарантированный ежемесячный доход, который мы увеличили до 1300 леев».



Правительство также не может выплачивать пособие семьям за каждого ребёнка. Также кабмин не может субсидировать фонд заработной платы экономическим агентам, за счет возврата налогов и обязательных взносов, что позволило бы выплачивать зарплату их сотрудникам.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Правительство не может отменить плату за патенты, а это 8 тысяч человек, которые не могли работать на рынках страны. Мы не можем им помочь, и скорее всего большинство их патентов будут аннулированы. Закон не позволяет отменить для них плату за патент, потому что своим обращением, эти политики отменили действие всего пакета антикризисных мер. Мы также не можем снизить НДС для сектора Horeca с 20% до 15%. И мы также не можем предоставить налоговые каникулы экономическим агентам до 25 июля текущего года. Теперь они обязаны платить налоги, иначе будут санкционированы».



Ион Кику подчеркнул, что все это результат безответственных, популистских действий политиков, которые спровоцировали отмену закона.





ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



В этих условиях соберу членов правительства, чтобы обсудить, как действуем в дальнейшем. Не исключаю созыва Комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия очень радикальных решений. В апреле у многих граждан не будет денег на хлеб, потому что законодательство не позволяет нам выплату этих средств»



На момент написания материала, ни депутаты от парламентских фракций ПДС и ППДП, ни представители группы «Про-Молдова» не прокомментировали решение Конституционного Суда.