

Безработные не смогут получать выплаты, а пособия для детей не будут увеличены.



Документ предусматривал ряд мер по поддержке граждан и экономических агентов во время кризиса. Речь идет об увеличении минимального размера выплат по безработице до 2775 леев, выделения пособия в 2775 леев и для тех граждан, которые регистрируются в Агентстве занятости населения, при этом не соответствуя критериям для получения выплат, поддержка социально-уязвимых семей посредством:



- увеличения минимального гарантированного дохода с 1107 до 1300 леев на весь период чрезвычайного положения,



- увеличения размера минимального гарантированного дохода для каждого ребенка с 50% (553 леев) до 75% (975 леев),



- субсидирования расходов, связанных с выплатой зарплат/пособий в случае технической безработицы, возмещения 100%/60% налогов и взносов в соцфонд и медфонд в зависимости от причины приостановки деятельности; освобождения от уплаты патента их владельцев на срок действия чрезвычайного положения,



- возврата социальных взносов для патентообладателей,



- снижения ставки НДС с 20% до 15% для предприятий HORECA(отели, рестораны, кафе);



- продления срока до 25 июля для выплаты местных сборов для предприятий, приостановивших свою деятельность на основе решений Комиссии по чрезвычайным положениям, - увеличения доходов фонда поддержки населения и т.д.



Уточним, что в КС обратилась группа депутатов блока «ACUM» и представители парламентской группы «Pro-Moldova»: Дину Плынгэу, Серджиу Литвиненко, Вероника Рошка, Андриан Канду и Сергей Сырбу.