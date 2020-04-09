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По требованию Канду, Санду и Нэстасе, КС приостановил выплаты пособий безработным
 

По требованию Канду, Санду и Нэстасе, КС приостановил выплаты пособий безработным


Конституционный суд отменил закон, за который правительство приняло на себя ответственность в контексте борьбы с COVID-19. По словам премьер-министра Молдовы Иона Кику, это произошло в результате обращения в суд оппозиционных партий.

Таким образом, по словам премьер-министра, правительство больше не может обеспечить выплаты по безработице, не может отложить уплату налогов экономическим агентам или снижать НДС для сектора HoReCa.

Глава исполнительной власти обвинил авторов жалобы, поданной в Конституционный суд, в популизме и политических играх, что привело к остановке закона.

"Нужно сообщить вам очень неприятную информацию относительно решения Конституционного суда Республики Молдова, принятого несколько часов назад, о приостановлении действия закона, ответственность за который взяло на себя правительство.

Обращение в Конституционный суд подали несколько членов блока ACUM и Pro-Шор. Из-за приостановки закона правительство не имеет права выплачивать 2775 леев - пособие по безработице. У нас уже есть тысячи зарегистрированных людей, которым нужны эти деньги на хлеб и ежедневные нужды. Правительство не может выплатить гарантированный минимальный ежемесячный доход, который был увеличен с 1107 до 1300 леев. Правительство не может заплатить пособие на детей в 975 леев, сумма была увеличена с 553 леев.

Правительство не может возместить экономическим агентам, которые платят зарплату за март 42-45% в фонд заработной платы. Правительство не может решить ситуацию с патентами для 8 тысяч человек, которые не смогли работать на рынках, поэтому их патенты аннулируются. Из-за обращения этих политиков закон приостановлен. Правительство не может снизить ставку НДС для HoReCa с 20 до 15%, и правительство не может отложить до 25 июля выплату местного налога для экономических агентов", - заявил Кику.

"В этом контексте нам придется срочно собраться вместе с коллегами в правительстве для созыва заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Возможно, нам придется принять еще более жесткие ограничения", - сказал Ион Кику.


Опубликовано: 18:27 09/04/2020

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