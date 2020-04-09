Срок действия техосмотров продлили до 30 июня
До 30 июня 2020 года включительно продлеваются сроки действия сертификатов CEMT на технический контроль автотранспортных средств и прицепов, которые истекли после 12 марта 2020 года, пишет aif.md.
Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
"Эти сертификаты необходимы для обеспечения перевозки товаров", - отметил Ион Кику.
По словам премьер-министра, в связи с кризисом, вызванным вспышкой коронавируса, транспортировка товаров на экспорт длится дольше обычного, и иногда срок действия этих сертификатов истекает в пути, поэтому и было принято решение об их продлении.
Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
"Эти сертификаты необходимы для обеспечения перевозки товаров", - отметил Ион Кику.
По словам премьер-министра, в связи с кризисом, вызванным вспышкой коронавируса, транспортировка товаров на экспорт длится дольше обычного, и иногда срок действия этих сертификатов истекает в пути, поэтому и было принято решение об их продлении.
Опубликовано: 16:14 09/04/2020
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