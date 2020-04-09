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Игорь Додон: Благодатный огонь будет доставлен в Молдову (ВИДЕО)


Несмотря на кризис, спровоцированный коронавирусом, Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в нашу страну. Об этом сообщил президент Игорь Додон по итогам встречи с Митрополитом Кишинева и Всея Молдовы Владимиром.

«Я проинформировал Митрополита Владимира, что в ответ на мой призыв многие верующие, имеющие соответствующие возможности, объединили усилия, чтобы и в этом году в нашу страну был доставлен Благодатный огонь. Поблагодарил руководство Митрополии за понимание и заботу о наших людях. Выразил также благодарность всем тем, кто окажет поддержку в обеспечении трансляции религиозных служб и в доставке Благодатного огня для всех жителей Молдовы», – сообщил президент.

Напомним, ранее Митрополия Молдовы сообщила, что Благодатный огонь в этом году не доставят в Молдову из Иерусалима из-за ситуации с коронавирусом нового типа.



Опубликовано: 15:56 09/04/2020

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