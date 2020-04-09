Несмотря на кризис, спровоцированный коронавирусом, Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в нашу страну. Об этом сообщил президент Игорь Додон по итогам встречи с Митрополитом Кишинева и Всея Молдовы Владимиром.



«Я проинформировал Митрополита Владимира, что в ответ на мой призыв многие верующие, имеющие соответствующие возможности, объединили усилия, чтобы и в этом году в нашу страну был доставлен Благодатный огонь. Поблагодарил руководство Митрополии за понимание и заботу о наших людях. Выразил также благодарность всем тем, кто окажет поддержку в обеспечении трансляции религиозных служб и в доставке Благодатного огня для всех жителей Молдовы», – сообщил президент.



Напомним, ранее Митрополия Молдовы сообщила, что Благодатный огонь в этом году не доставят в Молдову из Иерусалима из-за ситуации с коронавирусом нового типа.



