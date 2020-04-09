Власти Молдовы хорошо подготовлены для того, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а предпринимаемые меры являются эффективными. Такого мнения придерживается большинство участников опроса «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS.



Согласно исследованию, 63% респондентов ответили, что меры, предпринятые в связи с распространением коронавируса, являются хорошими и очень хорошими.



В то же время 54% уверены, что молдавские власти предпринимают все необходимое для предотвращения распространения инфекции. Также 59% опрошенных считают, что действия властей являются соответствующими ситуации.



Более того, свыше 90% поддерживают меры по запрету общественных мероприятий, домашнюю изоляцию и прекращение работы учебных учреждений. 86% положительно оценили запрет на передвижение группами свыше трех человек, а 82% - запрет на проведение церковных служб.



Согласны с необходимостью использовать армию – 63% участников опроса.



Исследование проводилось по телефону, в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%. Заказчиком исследования является компания «Public Media».