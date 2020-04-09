Начиная с 10 апреля все пациенты с легкой формой коронавируса будут получать лечение на дому. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Пациенты будут находиться под наблюдением семейных врачей и сообщать о своем состоянии по телефону.



Примечательно, что лечение на дому будут получать инфицированные COVID-19, которые не имеют хронических заболеваний. Пациенты старше 60 лет, а также дети и беременные женщины будут госпитализированы.