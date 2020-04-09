Пациенты с легкой формой COVID-19 будут лечиться на дому
Начиная с 10 апреля все пациенты с легкой формой коронавируса будут получать лечение на дому. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Пациенты будут находиться под наблюдением семейных врачей и сообщать о своем состоянии по телефону.
Примечательно, что лечение на дому будут получать инфицированные COVID-19, которые не имеют хронических заболеваний. Пациенты старше 60 лет, а также дети и беременные женщины будут госпитализированы.
Пациенты будут находиться под наблюдением семейных врачей и сообщать о своем состоянии по телефону.
Примечательно, что лечение на дому будут получать инфицированные COVID-19, которые не имеют хронических заболеваний. Пациенты старше 60 лет, а также дети и беременные женщины будут госпитализированы.
Опубликовано: 15:03 09/04/2020
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