

Абсолютное большинство молдавских граждан поддерживает решение властей блокировать сайты с недостоверными новостями о коронавирусе. Эту меру одобряют 73% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном компанией IMAS.



Согласно социологическому исследованию, противниками данной меры является только 1% опрошенных.



Для 17% - этот вопрос не является важным. Еще 9% не определились со своей позицией. Опрос показал, что граждане Молдовы научились различать реальные новости от фальшивых. Так, 58% респондентов заявили, что за последние 30 дней не поверили информации, которая затем оказалась недостоверной.



Еще 29% отметили, что попались на уловки авторов поддельных новостей, поверив в их истинность. 13% не смогли определиться с ответом. Также, согласно результатам опроса, 58% считают, что наличие подобных новостей является проблемой для нашей страны.