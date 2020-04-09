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Опрос: Свыше 90% граждан уверены, что власти Молдовы подготовлены к борьбе с пандемией
 

ОПРОС: Жители страны поддерживают блокирование сайтов с Fake News



Абсолютное большинство молдавских граждан поддерживает решение властей блокировать сайты с недостоверными новостями о коронавирусе. Эту меру одобряют 73% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном компанией IMAS.

Согласно социологическому исследованию, противниками данной меры является только 1% опрошенных.

Для 17% - этот вопрос не является важным. Еще 9% не определились со своей позицией. Опрос показал, что граждане Молдовы научились различать реальные новости от фальшивых. Так, 58% респондентов заявили, что за последние 30 дней не поверили информации, которая затем оказалась недостоверной.

Еще 29% отметили, что попались на уловки авторов поддельных новостей, поверив в их истинность. 13% не смогли определиться с ответом. Также, согласно результатам опроса, 58% считают, что наличие подобных новостей является проблемой для нашей страны.


Опубликовано: 14:18 09/04/2020

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