ОПРОС: Граждане Молдовы поддерживают инициативы главы государства для борьбы с пандемией
Абсолютное большинство граждан Молдовы положительно оценивают участие президента Игоря Додона в управлении кризисом, спровоцированном COVID-19.
Такие данные содержатся в социологическом опросе «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS.
Так, 80% респондентов заявили, что решение Игоря Додона признать эпидемию коронавируса вопросом национальной безопасности является правильным. В то же время 74% положительно оценивают участие главы государства в координации работы государственных институтов во время эпидемии.
Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.
Заказчиком исследования является компания «Public Media».
Такие данные содержатся в социологическом опросе «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS.
Так, 80% респондентов заявили, что решение Игоря Додона признать эпидемию коронавируса вопросом национальной безопасности является правильным. В то же время 74% положительно оценивают участие главы государства в координации работы государственных институтов во время эпидемии.
Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.
Заказчиком исследования является компания «Public Media».
Опубликовано: 14:13 09/04/2020
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