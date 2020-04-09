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В Италии за последние сутки от COVID-19 выздоровели более 2 тысяч человек


За минувшие сутки от коронавируса в Италии выздоровело рекордное число пациентов. Об этом 9 апреля сообщило hromadske.ua со ссылкой на итальянское издание ANSA.

По данным источника, в Италии за минувшие сутки выздоровели 2099 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа. Таким образом, общее число выздоровевших выросло до 26491.

Отметим, с начала эпидемии в Италии заразились почти 139,4 тысяч человек, а число умерших приближается к 18 тысячам.


Опубликовано: 13:28 09/04/2020

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