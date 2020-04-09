За минувшие сутки от коронавируса в Италии выздоровело рекордное число пациентов. Об этом 9 апреля сообщило hromadske.ua со ссылкой на итальянское издание ANSA.



По данным источника, в Италии за минувшие сутки выздоровели 2099 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа. Таким образом, общее число выздоровевших выросло до 26491.



Отметим, с начала эпидемии в Италии заразились почти 139,4 тысяч человек, а число умерших приближается к 18 тысячам.

