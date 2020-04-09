Большинство граждан страны считает, что молдавские власти справляются с кризисом COVID-19 лучше, чем в других странах. Таковы результаты опроса общественного мнения, представленного сегодня компанией IMAS.



Согласно опросу, 42% респондентов уверены, что в Молдове власти действуют лучше, чем в других странах, 32% - также, как и в других государствах, а 18% оценивают усилия хуже, чем в других странах. Еще 8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.



Исследование проводилось по телефону, в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.