Пожар в доме престарелых в Москве. Есть погибшие
Пожар в пансионате «Третий возраст» в Москве начался накануне вечером. Погибли четыре человека, 16 пострадали, сообщает РИА Новости.
На момент возгорания в здании находились 53 человека, в том числе 48 постояльцев и пять сотрудников учреждения.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, при этом в Следственном комитете не исключили, что могут добавиться новые статьи.
Приоритетная версия пожара в частном доме престарелых — неисправность электропроводки и котла отопления.
Опубликовано: 13:00 09/04/2020
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