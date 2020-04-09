



Пожар в пансионате «Третий возраст» в Москве начался накануне вечером. Погибли четыре человека, 16 пострадали, сообщает РИА Новости.



На момент возгорания в здании находились 53 человека, в том числе 48 постояльцев и пять сотрудников учреждения.



Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, при этом в Следственном комитете не исключили, что могут добавиться новые статьи.



Приоритетная версия пожара в частном доме престарелых — неисправность электропроводки и котла отопления.