ВАЖНО! Последние решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд важных решений:
1. С 10 апреля возобновится движение международного пассажирского и грузового транспорта через КПП Окница-Сокиряны и Ларга-Келменцы;
2. В Сороках, где был введен карантин, с 9 апреля запрещено гражданам старше 63 лет выходить из дома без особой необходимости. По срочным нуждам это можно сделать лишь с 09.00 до 13.00. Кроме того, в этом населенном пункте на улице нельзя находиться группами более двух человек. Запрещена и онлайн торговля (за исключением продуктами питания, лекарствами и санитарными товарами);
3. С 9 апреля вводится карантин в селе Талмаза, Штефан-Водского района;
4. На период ЧП приостанавливается процесс рассмотрения заявок на получение и отказ от гражданства;
5. Потерявшие работу в период ЧП при регистрации в качестве безработного не обязаны в личном порядке покупать полис обязательного медстрахования;
6. Граждане, которые не могут подтвердить трудовой стаж за последние 12 месяцев, а также вернувшиеся из-за рубежа до регистрации в качестве безработных должны приобрести полис медстрахования;
7. До 30 июня продлены сроки действия сертификации EKMT (проверка систем безопасности, контроля выброса загрязняющих веществ и уровня производимого шума грузового транспорта);
8. Разрешена уличная торговля овощами и фруктами собственного производства. Авторизацию на это будет выдавать местная администрация;
9. Сдача экзаменов на посты судей и прокуроров отложена до снятия режима ЧП;
10. Аннулирован чартерный рейс Варшава-Кишинев из-за низкого спроса и выдана авторизация на чартеры Москва-Кишинев и Лондон-Кишинев-Прага;
11. 11-12 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах, пишет Actualitati.md.
Опубликовано: 12:34 09/04/2020
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