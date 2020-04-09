

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд важных решений:



1. С 10 апреля возобновится движение международного пассажирского и грузового транспорта через КПП Окница-Сокиряны и Ларга-Келменцы;



2. В Сороках, где был введен карантин, с 9 апреля запрещено гражданам старше 63 лет выходить из дома без особой необходимости. По срочным нуждам это можно сделать лишь с 09.00 до 13.00. Кроме того, в этом населенном пункте на улице нельзя находиться группами более двух человек. Запрещена и онлайн торговля (за исключением продуктами питания, лекарствами и санитарными товарами);



3. С 9 апреля вводится карантин в селе Талмаза, Штефан-Водского района;



4. На период ЧП приостанавливается процесс рассмотрения заявок на получение и отказ от гражданства;



5. Потерявшие работу в период ЧП при регистрации в качестве безработного не обязаны в личном порядке покупать полис обязательного медстрахования;



6. Граждане, которые не могут подтвердить трудовой стаж за последние 12 месяцев, а также вернувшиеся из-за рубежа до регистрации в качестве безработных должны приобрести полис медстрахования;



7. До 30 июня продлены сроки действия сертификации EKMT (проверка систем безопасности, контроля выброса загрязняющих веществ и уровня производимого шума грузового транспорта);



8. Разрешена уличная торговля овощами и фруктами собственного производства. Авторизацию на это будет выдавать местная администрация;



9. Сдача экзаменов на посты судей и прокуроров отложена до снятия режима ЧП;



10. Аннулирован чартерный рейс Варшава-Кишинев из-за низкого спроса и выдана авторизация на чартеры Москва-Кишинев и Лондон-Кишинев-Прага;



11. 11-12 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах, пишет Actualitati.md.