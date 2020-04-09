Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: 42% граждан считают, что власти хорошо справляются с кризисом
 

ВАЖНО! Последние решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям



Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд важных решений:

1. С 10 апреля возобновится движение международного пассажирского и грузового транспорта через КПП Окница-Сокиряны и Ларга-Келменцы;

2. В Сороках, где был введен карантин, с 9 апреля запрещено гражданам старше 63 лет выходить из дома без особой необходимости. По срочным нуждам это можно сделать лишь с 09.00 до 13.00. Кроме того, в этом населенном пункте на улице нельзя находиться группами более двух человек. Запрещена и онлайн торговля (за исключением продуктами питания, лекарствами и санитарными товарами);

3. С 9 апреля вводится карантин в селе Талмаза, Штефан-Водского района;

4. На период ЧП приостанавливается процесс рассмотрения заявок на получение и отказ от гражданства;

5. Потерявшие работу в период ЧП при регистрации в качестве безработного не обязаны в личном порядке покупать полис обязательного медстрахования;

6. Граждане, которые не могут подтвердить трудовой стаж за последние 12 месяцев, а также вернувшиеся из-за рубежа до регистрации в качестве безработных должны приобрести полис медстрахования;

7. До 30 июня продлены сроки действия сертификации EKMT (проверка систем безопасности, контроля выброса загрязняющих веществ и уровня производимого шума грузового транспорта);

8. Разрешена уличная торговля овощами и фруктами собственного производства. Авторизацию на это будет выдавать местная администрация;

9. Сдача экзаменов на посты судей и прокуроров отложена до снятия режима ЧП;

10. Аннулирован чартерный рейс Варшава-Кишинев из-за низкого спроса и выдана авторизация на чартеры Москва-Кишинев и Лондон-Кишинев-Прага;

11. 11-12 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах, пишет Actualitati.md.


Опубликовано: 12:34 09/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Карантин в селе Талмаза и запрет перемещения в Сороках
  • В Страшенах два жилых дома помещены на карантин
  • В Штефан-Водэ и Сороках вводится карантин
  • Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны приобрести медполис
  • В селе Талмаза могут объявить карантин







    • Все новости

    В Италии за последние сутки от COVID-19 выздоровели более 2 тысяч человек
    ОПРОС: 42% граждан считают, что власти хорошо справляются с кризисом
    Пожар в доме престарелых в Москве. Есть погибшие
    В Одессе обрушился жилой дом
    ВАЖНО! Последние решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям
    В Молдове еще 7 пациентов вылечились от коронавируса
    Минздрав: 128 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
    Президент Игорь Додон: Власти готовы проводить тесты на COVID-19 для групп риска
    В Дурлештах загорелся автомобиль (ВИДЕО)
    В выходные дни общественный транспорт ходить не будет
    СРОЧНО! Еще один человек скончался от коронавируса
    Джульетто Кьеза: "Европы, которую мы знали, больше нет!"
    118 новых случаев заражения COVID-19
    Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
    Ион Кику разъяснил условия предоставления пособия по безработице
    В Сороках ужесточен карантинный режим
    Власти разрешили уличную торговлю сельхозпродукцией
    На счета министерства финансов поступило более 13 миллионов леев для борьбы с COVID-19
    В Страшенах два жилых дома помещены на карантин
    Антирекорд США по смертности от коронавируса
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV