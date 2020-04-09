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ОПРОС: 42% граждан считают, что власти хорошо справляются с кризисом
 

Презентация результатов опроса общественного мнения IMAS



Опубликовано: 12:22 09/04/2020




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