Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: 42% граждан считают, что власти хорошо справляются с кризисом
 

В Молдове еще 7 пациентов вылечились от коронавируса


В Молдове еще 7 человек вылечились от коронавируса опасного типа, сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, общее число полностью излечившихся от COVID-19 в нашей стране составило 50 человек.

128 человек находятся в тяжелом состоянии. 367 пациентов – в среднем стабильном. Состояние остальных инфицированных оценивается как удовлетворительное.


Опубликовано: 11:38 09/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Минздрав: 18 человек полностью вылечились от коронавируса
  • Минздрав: 37 человек полностью вылечились от коронавируса
  • Двое детей вылечены от COVID-19 и выписаны из больницы
  • Минздрав: Число зараженных коронавирусом остается прежним
  • Минздрав: 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии







    • Все новости

    В Италии за последние сутки от COVID-19 выздоровели более 2 тысяч человек
    ОПРОС: 42% граждан считают, что власти хорошо справляются с кризисом
    Пожар в доме престарелых в Москве. Есть погибшие
    В Одессе обрушился жилой дом
    ВАЖНО! Последние решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям
    В Молдове еще 7 пациентов вылечились от коронавируса
    Минздрав: 128 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
    Президент Игорь Додон: Власти готовы проводить тесты на COVID-19 для групп риска
    В Дурлештах загорелся автомобиль (ВИДЕО)
    В выходные дни общественный транспорт ходить не будет
    СРОЧНО! Еще один человек скончался от коронавируса
    Джульетто Кьеза: "Европы, которую мы знали, больше нет!"
    118 новых случаев заражения COVID-19
    Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
    Ион Кику разъяснил условия предоставления пособия по безработице
    В Сороках ужесточен карантинный режим
    Власти разрешили уличную торговлю сельхозпродукцией
    На счета министерства финансов поступило более 13 миллионов леев для борьбы с COVID-19
    В Страшенах два жилых дома помещены на карантин
    Антирекорд США по смертности от коронавируса
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV