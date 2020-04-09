В Молдове еще 7 пациентов вылечились от коронавируса
В Молдове еще 7 человек вылечились от коронавируса опасного типа, сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, общее число полностью излечившихся от COVID-19 в нашей стране составило 50 человек.
128 человек находятся в тяжелом состоянии. 367 пациентов – в среднем стабильном. Состояние остальных инфицированных оценивается как удовлетворительное.
128 человек находятся в тяжелом состоянии. 367 пациентов – в среднем стабильном. Состояние остальных инфицированных оценивается как удовлетворительное.
Опубликовано: 11:38 09/04/2020
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