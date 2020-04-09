В Молдове еще 7 человек вылечились от коронавируса опасного типа, сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, общее число полностью излечившихся от COVID-19 в нашей стране составило 50 человек.



128 человек находятся в тяжелом состоянии. 367 пациентов – в среднем стабильном. Состояние остальных инфицированных оценивается как удовлетворительное.