По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из 1174 зараженных коронавирусом нового типа, 128 человек находятся в тяжелом состоянии. Между тем, в больницах столицы находятся 68 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19.



По данным ведомства, 116 случаев были импортированы в Молдову из стран Европы, а 1058 – локального заражения.