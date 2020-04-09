Минздрав: 128 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из 1174 зараженных коронавирусом нового типа, 128 человек находятся в тяжелом состоянии. Между тем, в больницах столицы находятся 68 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19.
По данным ведомства, 116 случаев были импортированы в Молдову из стран Европы, а 1058 – локального заражения.
По данным ведомства, 116 случаев были импортированы в Молдову из стран Европы, а 1058 – локального заражения.
Опубликовано: 11:20 09/04/2020
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