Президент Игорь Додон: Власти готовы проводить тесты на COVID-19 для групп риска
До сегодняшнего дня в Молдове проведено почти 6 тысяч тестов для обнаружения COVID-19. Больше всего - почти 4 тысячи – обработали в лабораториях Национального агентства общественного здоровья, остальные – в частных клиниках. Такие данные представил президент страны Игорь Додон.
"Если в государственных лабораториях из 3500 тестов дали положительный результат 914, то в частных из 1517 позитивными оказались только 142. Это показывает, что если судить по симптомам, как это происходит в государственных, то уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%", – объяснил президент Игорь Додон.
Глава государства отметил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для людей, у которых наблюдаются симптомы коронавируса. Таковы и рекомендации ВОЗ. Власти готовы начать и тестирование групп риска.
"Если в государственных лабораториях из 3500 тестов дали положительный результат 914, то в частных из 1517 позитивными оказались только 142. Это показывает, что если судить по симптомам, как это происходит в государственных, то уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%", – объяснил президент Игорь Додон.
Глава государства отметил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для людей, у которых наблюдаются симптомы коронавируса. Таковы и рекомендации ВОЗ. Власти готовы начать и тестирование групп риска.
Опубликовано: 10:43 09/04/2020
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