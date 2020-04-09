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Президент Игорь Додон: Власти готовы проводить тесты на COVID-19 для групп риска


До сегодняшнего дня в Молдове проведено почти 6 тысяч тестов для обнаружения COVID-19. Больше всего - почти 4 тысячи – обработали в лабораториях Национального агентства общественного здоровья, остальные – в частных клиниках. Такие данные представил президент страны Игорь Додон.

"Если в государственных лабораториях из 3500 тестов дали положительный результат 914, то в частных из 1517 позитивными оказались только 142. Это показывает, что если судить по симптомам, как это происходит в государственных, то уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%", – объяснил президент Игорь Додон.

Глава государства отметил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для людей, у которых наблюдаются симптомы коронавируса. Таковы и рекомендации ВОЗ. Власти готовы начать и тестирование групп риска.


Опубликовано: 10:43 09/04/2020

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