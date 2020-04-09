После пандемии COVID-19, Европа, да и весь мир, уже не будут такими, какими мы их привыкли видеть. Экзамен под названием «коронавирус нового типа» ЕС провалил, причем с треском. Громкие речи о единстве, сплоченности, взаимовыручке – оказались лишь разговорами, тогда как реальной помощи такие страны, как Италия, Испания, Франция – так и не дождались. Джульетто Кьеза, известный итальянский журналист и общественный деятель, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал почему, по его мнению, COVID-19 изменил европейское сообщество, и что делать молдавским мигрантам, работающим на Апеннинском полуострове.



Ни сделали абсолютно ничего. 135 тысяч больных, более 17 тысяч погибших, а помощи от Европейского Союза Италия так и не дождалась. Даже сегодня, 8 апреля, состоялся очередной раунд переговоров Еврогруппы по вопросу антикризисной экономической поддержке Италии, но снова безрезультатно.



«Европа ничего не сделала до сих пор. Уже 2 месяца мы находимся в чрезвычайной ситуации. Пока они никакого решения не приняли. Мы, Италия, сейчас полностью заблокированы. Практически ничего не работает, кроме самых необходимых структур – вода, снабжение, транспорт и так далее. Но из Европы ничего не получили! Ноль! Ноль!» - отметил Джульетто Кьеза.



Помощь поступила, говорит Кьеза, правда из России и Китая. Москва направила Риму 14 самолетов гуманитарной помощи, военных полевых медиков, инфекционистов и оборудование для борьбы с COVID-19. Европейские же соседи, в особенности, страны северной части континента: Германия, Нидерланды, Ирландия и другие, по его словам, считают, что на этой войне каждый за себя.



«Шенген уже мертв! Все границы закрыты. Раньше говорили, что вся Европа будет для всех. Никаких передвижений нет, все границы закрыты сейчас! Европа, какой мы её знали до конца 2019 года, уже не существует. И возврата назад не будет! Ни завтра, ни через 6 месяцев, ни через год!»



Особо тяжелая ситуация, по словам Кьезы, в итальянской экономике. Даже после пандемии понадобится немало времени для того, чтобы вернуться в русло нормальности и достичь хотя бы допандемических макроэкономических показателей.



«Будет длинный период восстановления, и после восстановления ситуация будет совершенно разная. Глобализация закончена! И, я думаю, что Европа, которую мы знали до сих пор, тоже закончена. Все это иллюзии – каждый по-своему», отметил Кьеза.



А для Молдовы, разумеется, возникает вопрос, что делать нашим трудовым мигрантам, которых по неофициальным данным в Италии – миллион.



«Здесь трудно будет найти работу в ближайшие месяцы. Трудно, действительно, и для итальянцев, и, со всей очевидностью, и для молдаван, которые здесь работают. Ситуация очень серьезная с этой точки зрения и для румын, и для болгар – для всех мигрантов», - сказал Кьеза.