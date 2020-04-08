

Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, риск заражения коронавирусом COVID-19 увеличивается с возрастом. У людей старше 61 года ослабляется иммунная система, которая не в состоянии справиться с вирусными заболеваниями. Поэтому во время карантина, важно укреплять иммунную систему.



Иммунитет, очень интересная вещь. Все знают, что его нужно укреплять, но пока научно не доказано, что тот или иной продукт или медицинский препарат действительно способен его повысить. Вместе специалисты утверждают, что иммунитет напрямую зависит от здорового образа жизни. О том, как заботиться о своем здоровье в условиях карантина и самоизоляции мы решили поговорить с иммунологом, Александрой Рутынской, не нарушая карантинные меры.



АЛЕКСАНДРА РУТЫНСКАЯ, ИММУНОЛОГ

«Я очень прошу вас, чтобы вы радикально не меняли режим дня, к которому вы привыкли. Потому что если вы будете ложиться за полночь, спать до обеда, если вы будете питаться бутербродами, или всухомятку, то возвращение к прежнему режиму жизни, я надеюсь, он настанет очень скоро, станет очередной стрессовой ситуацией, для вашей иммунной системы».



«Врачи рекомендуют чаще проветривать квартиру и проводить влажную уборку, тем самым, вы сможете восполнить физическую нагрузку, в течение дня. И самое главное не заниматься самолечением».



АЛЕКСАНДРА РУТЫНСКАЯ, ИММУНОЛОГ

«Медикаментозное повышение иммунитета - я категорически ни кому не советую это делать. Все иммуномодуляторы - очень серьезные препараты, их можно принимать, только по назначению квалифицированного специалиста, и после обследования».



Иммунитет организма снижается на фоне стрессовых ситуаций и при постоянном нервном напряжении. Чтобы этого не происходило, нужно ежедневно уделять себе время: послушать расслабляющую музыку, посмотреть хороший фильм, почитать книгу, принять ванну с аромамаслами, или провести время с домашним питомцем.



АЛЕКСАНДРА РУТЫНСКАЯ, ИММУНОЛОГ

«Все это время, пока мы тут разговаривали, с нами рядом сидел наш самый главный и любимый иммуномодулятор, кот Тиша. Мы с ним желаем вам хорошей весны, тепла, любви, добра, чтобы никакие коронавирусы и никакие карантины, не испортили вашего хорошего настроения».



А мы еще раз напоминаем и просим – оставайтесь дома. Не подвергаете риску себя, близких и окружающих.