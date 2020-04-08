

Журналисты нашего телеканала выясняли, исполняется ли решение правительства, согласно которому клиентам магазинов должны проверять температуру специальными бесконтактными устройствами. Съемочная группа наведалась в некоторые магазины, и как оказалось почти все постановление кабмина исполняют. Рейд был проведен совместно с руководством претуры сектора Рышкановка столицы. Администрацию торговых точек мы не предупреждали о визитах. Подробности в материале Виктории Парфентие.



ВИКТОРИЯ ПАРФЕНТИЕ, РЕПОРТЕР ACCENT TV

«Ни один покупатель не может войти в магазин без того, чтобы продезинфицировать руки и проверить температуру. Так…36.. очень хорошо. Это действо не занимает много времени, лишь несколько секунд, но власти уверены, что это поможет нам предупредить распространение COVID-19».



Решение правительства обязать магазины проверять всех своих клиентов специальными бесконтактными термометрами покупатели восприняли положительно.



«Как и все, мы тоже сидим дома, выходим лишь за покупками. Вот у меня хлеб, молоко, гулять не выходим»





«Учитывая ситуацию, это очень важная инициатива. Нужно стараться заботиться друг о друге и о нашем окружении».



«Некому сидеть с ребёнком, поэтому вышли в магазин за продуктами. Они имеют свойство заканчиваться, так что вынуждены выходить, а что делать?»



Приветствовали решение правительства и работники магазинов. Они понимают важность предложенных мер, которые направлены на предупреждение распространение COVID-19.



«Измеряем температуру. Если она 35-36 градусов то это хорошо, но вот если выше 37, то не разрешаем клиенту войти в магазин. Правда, пока не приходилось прибегать к таким методам».



«Сегодня не было людей с температурой, а вот вчера было два случая. Мы им, к сожалению, не позволили зайти в магазин».



Однако не все экономические агенты прислушались к рекомендациям властей. Претор столичного сектора Рышкановка, Влад Мельник отметил, что таким предпринимателям дали время на исправления ситуации, и что если этого сделано, не будет, будут санкции.



«- Претор сектора Рышкановка. Вы слышали о постановлении премьер-министра Иона Кику о том, что в каждый магазин должен быть бесконтактный термометр. У вас он есть?

- Сейчас нет.

- Сегодня я не буду вас штрафовать, но прошу вас исправить ситуацию, этот термометр должен быть у вас, в противном случае разговор будет менее приятным».

ОЛЬГА, АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА

Обязательно купим!



ВЛАД МЕЛЬНИК, ПРЕТОР СЕКТОРА РЫШКАНОВКА

«Большинство пока не имеют термометров, потому что все покупали маски, антисептики, это уже есть в наличии. Если ситуацию не исправят, то мы приостановим их деятельность на период действия режима ЧП, или будем штрафовать. Санкции от 22 до 75 тысяч леев».

