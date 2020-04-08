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Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
 

Проверяют или не проверяют температуру?


Журналисты нашего телеканала выясняли, исполняется ли решение правительства, согласно которому клиентам магазинов должны проверять температуру специальными бесконтактными устройствами. Съемочная группа наведалась в некоторые магазины, и как оказалось почти все постановление кабмина исполняют. Рейд был проведен совместно с руководством претуры сектора Рышкановка столицы. Администрацию торговых точек мы не предупреждали о визитах. Подробности в материале Виктории Парфентие.

ВИКТОРИЯ ПАРФЕНТИЕ, РЕПОРТЕР ACCENT TV
«Ни один покупатель не может войти в магазин без того, чтобы продезинфицировать руки и проверить температуру. Так…36.. очень хорошо. Это действо не занимает много времени, лишь несколько секунд, но власти уверены, что это поможет нам предупредить распространение COVID-19».

Решение правительства обязать магазины проверять всех своих клиентов специальными бесконтактными термометрами покупатели восприняли положительно.

«Как и все, мы тоже сидим дома, выходим лишь за покупками. Вот у меня хлеб, молоко, гулять не выходим»


«Учитывая ситуацию, это очень важная инициатива. Нужно стараться заботиться друг о друге и о нашем окружении».

«Некому сидеть с ребёнком, поэтому вышли в магазин за продуктами. Они имеют свойство заканчиваться, так что вынуждены выходить, а что делать?»

Приветствовали решение правительства и работники магазинов. Они понимают важность предложенных мер, которые направлены на предупреждение распространение COVID-19.

«Измеряем температуру. Если она 35-36 градусов то это хорошо, но вот если выше 37, то не разрешаем клиенту войти в магазин. Правда, пока не приходилось прибегать к таким методам».

«Сегодня не было людей с температурой, а вот вчера было два случая. Мы им, к сожалению, не позволили зайти в магазин».

Однако не все экономические агенты прислушались к рекомендациям властей. Претор столичного сектора Рышкановка, Влад Мельник отметил, что таким предпринимателям дали время на исправления ситуации, и что если этого сделано, не будет, будут санкции.

«- Претор сектора Рышкановка. Вы слышали о постановлении премьер-министра Иона Кику о том, что в каждый магазин должен быть бесконтактный термометр. У вас он есть?
- Сейчас нет.
- Сегодня я не буду вас штрафовать, но прошу вас исправить ситуацию, этот термометр должен быть у вас, в противном случае разговор будет менее приятным».
ОЛЬГА, АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА
Обязательно купим!

ВЛАД МЕЛЬНИК, ПРЕТОР СЕКТОРА РЫШКАНОВКА
«Большинство пока не имеют термометров, потому что все покупали маски, антисептики, это уже есть в наличии. Если ситуацию не исправят, то мы приостановим их деятельность на период действия режима ЧП, или будем штрафовать. Санкции от 22 до 75 тысяч леев».



Опубликовано: 20:00 08/04/2020




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