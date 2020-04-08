

Гуманитарная помощь от Китая, скоро прибудет в Молдову. Министр здравоохранения Виорика ДУмбрэвяну сообщила, что сегодня в Киев из Китая прибывает самолет с гуманитарной помощью для Молдовы, таким образом, в ближайшее время, запасы нашей страны пополнятся 100 тыс. тестов на определение коронавируса.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Сегодня в Киеве приземлился самолет с гуманитарной помощью от КНР. Хочу выразить благодарность и признательность за эту помощь. Хочу отметить, что помощь поступила именно тогда, когда мы в ней очень нуждаемся».



Напомним, ранее, президент Игорь Додон сообщил, что большая партия медицинских препаратов и защитного снаряжения направляется из Китая в Молдову. Речь идет о 100 тыс. тестов для обнаружения коронавируса, которые были закуплены властями. В тоже время часть гуманитарного груза состоит из более, чем 3 тонн медицинского оборудования лекарств и расходных материалов.