

Настоящий жест доброй воли! Наши соотечественники из России передали гуманитарную помощь в несколько районов страны. Волонтеры закупили необходимые средства защиты для тех, кто борется с коронавирусом на первой линии, в надежде помочь преодолеть распространение вируса.



Медицинские маски, защитные экраны, перчатки, антисептики, халаты и многое другое для тех, кто борется с вирусом на первой линии. Первые коробки с гуманитарной помощью отправятся в Страшенский, Хынчештский, Сорокский и Каушанский районы.



АДИ КАРП, ВОЛОНТЕР

«В коробках с гуманитарной помощью, которые за несколько дней должны добраться до своего места назначения: защитные маски, печатки, и антисептики. Абсолютно все, что внутри, предназначено для медиков из четырех районов. Мы очень надеемся, что это поможет».



ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕСКУ, ВОЛОНТЕР, СТРАШЕНСКИЙ Р-Н

«У нас есть несколько пунктов, которые плохо оснащены всеми необходимыми средствами, поэтому для нас это очень необходимая помощь. В основном все предоставленные нам средства, будут распределены среди медицинского персонала, среди тех, кто работает на первой линии. Ведь, насколько мы знаем, они больше всего подвержены заражению».



В дальнейшем волонтеры собираются отправить гуманитарную помощь еще в несколько районов: Фалешты, Унгены, Дрокия и Единец.



«Они продолжат собирать финансовую помощь, вместе с другими нашими соотечественниками из России и других стран. Был открыт банковский счет, поэтому, кто хочет, в любой момент может помочь. Наши земляки будут закупать маски, перчатки, антисептики и отправлять в Молдову».