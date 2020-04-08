

Введение карантина в селе Талмаза, района Штефан-Водэ и ужесточение режима карантина в Сороках. Вот лишь некоторые решения, принятые в среду на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Ион Кику уточнил, что карантин в селе будет введен с четверга, 9 апреля, с 8:00, из-за большого числа зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом — 29 инфицированных. Будут ужесточены карантинные меры и в Сороках, поскольку число инфицированных там растет, несмотря на введенный 4 дня назад карантин.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Для муниципии Сороки, комиссия решила ужесточить карантинные меры в городе, ограничить передвижение жителей в дневное и ночное время суток. Для обеспечения соблюдения этих мер в Сороки будут направлены дополнительные экипажи полиции и военнослужащих».



Кроме того, решение Комиссии по ЧС по Сорокам предусматривает, что людям, старше 63 лет, запрещено выходить из дома без веских на то причин. По улицам можно будет ходить лишь по двое и только в средствах защиты от вируса. Также, в Сороках запрещается онлайн-продажа товаров, за исключением продуктов питания, лекарств и средств гигиены. В автомобилях нельзя будет находиться более чем двум людям, включая водителя. Премьер-министр рассказал и о механизме получения помощи по временной безработице в размере 2 775 леев.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Лица, у которых есть 12 месячный стаж выплат, для получения помощи по безработице должны будут зарегистрироваться на бирже труда и написать заявление на получение помощи. При этом, лица, которым было дано право на помощь по безработице исключительно благодаря закону, за который правительство взяло на себя ответственность, могут рассчитывать на получение помощи лишь в случае наличия у них полиса обязательного медстраха».



Также, на комиссии было принято решение о возобновлении с 10 апреля междугородних перевозок, как пассажиров, так и товаров на молдавско-украинском участке границы, в пунктах пропуска Окница-Сокирень и Ларга-Келминцы. Кику уточнил, что открытие этих пунктов пропуска было вызвано, в частности, и решением Украины закрыть КПП Мамалига-Крива. Кроме того, комиссия постановила разрешить на время действия режима ЧП уличную торговлю в Кишиневе и Бельцах местным сельхозпроизводителям. Розничная торговля разрешается в специально отведенных для этого местах, при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и лишь при наличии разрешительной авторизации от претуры. Также, глава правительства сообщил, что по требованию службы информации и безопасности, на период действия ЧП будет приостановлена выдача гражданства РМ. При этом, решением комиссии будет создан Центр координации международной помощи, поступающей в Молдову для борьбы с коронавирусом нового типа. Центр будет создан на базе Госканцелярии.