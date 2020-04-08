

В Молдове официально подтверждено ещё 118 новых случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа, было проверено более 600 пациентов с симптомами коронавируса нового типа. Информация была представлена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну по итогам заседания единого командного центра по управлению кризисом, вызванного COVID-19. При этом глава государства особо подчеркнул, что в Молдове проверяются абсолютно все, у кого наблюдаются симптомы коронавируса нового типа.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«У нас 118 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 1174. Из новых случаев 2 «завезены» из России, и 1 из Великобритании. 116 случаев коронавируса – это заражения внутри страны: 48 в Кишинёве, 11 в Сороках, 9 в Оргееве, 10 – левобережный регион, 7 – Штефан-Водэ, Глодяны – 6, Единцы, Фалешты – по 5, Страшены – 3, Калараш – 2, Бельцы, Кантемир, Дондюшаны, Криуляны, Хынчешты, Яловены, Ниспорены, Резина, Тараклия, Унгены – по 1 случаю».



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В Молдове сейчас проверяются абсолютно все, у кого есть симптомы. Я хочу это особо подчеркнуть, в свете того, что в СМИ появляется разная информация об этом: проверяются абсолютно все, у кого есть симптомы. За все время было проведено уже более 6 тысяч тестов, из них около 4 тысяч в государственной лаборатории, и ещё 2 тысячи в частных клиниках».



Министерство здравоохранения труда и социальной защиты также сообщило, что 8 апреля были подтверждены ещё 3 смерти от COVID-19. Речь идёт о двух 80-летних мужчинах из Глодян и Сорок, ранее они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также сегодня был зафиксирован летальный исход в левобережном регионе, речь о 65 летнем мужчине, у которого были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.