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Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
 

СРОЧНО! 118 новых случаев заражения COVID-19, 3 человека скончались


За последние сутки в Молдове зарегистрировано 118 новых случаев заражения опасным коронавирусом. Три человека скончались.

Всего в Молдове COVID-19 заражены 1174 человека.

"Сегодня были обработаны 629 тестов. 118 результатов оказались положительными", - отметил президент Игорь Додон.


Опубликовано: 17:42 08/04/2020

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