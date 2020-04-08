СРОЧНО! 118 новых случаев заражения COVID-19, 3 человека скончались
За последние сутки в Молдове зарегистрировано 118 новых случаев заражения опасным коронавирусом. Три человека скончались.
Всего в Молдове COVID-19 заражены 1174 человека.
"Сегодня были обработаны 629 тестов. 118 результатов оказались положительными", - отметил президент Игорь Додон.
Всего в Молдове COVID-19 заражены 1174 человека.
"Сегодня были обработаны 629 тестов. 118 результатов оказались положительными", - отметил президент Игорь Додон.
Опубликовано: 17:42 08/04/2020
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