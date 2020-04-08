За последние сутки в Молдове зарегистрировано 118 новых случаев заражения опасным коронавирусом. Три человека скончались.



Всего в Молдове COVID-19 заражены 1174 человека.



"Сегодня были обработаны 629 тестов. 118 результатов оказались положительными", - отметил президент Игорь Додон.