Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
От коронавируса нового типа скончались еще 3 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Речь идет о 80-летнем жителе Глодян, а также 80-летнем жителе Сорок. Кроме этого, зарегистрирована еще одна смерть в приднестровском регионе.
Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 27 человек.
Речь идет о 80-летнем жителе Глодян, а также 80-летнем жителе Сорок. Кроме этого, зарегистрирована еще одна смерть в приднестровском регионе.
Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 27 человек.
Опубликовано: 17:33 08/04/2020
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