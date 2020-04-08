От коронавируса нового типа скончались еще 3 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Речь идет о 80-летнем жителе Глодян, а также 80-летнем жителе Сорок. Кроме этого, зарегистрирована еще одна смерть в приднестровском регионе.



Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 27 человек.