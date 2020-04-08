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Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
 

Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек


От коронавируса нового типа скончались еще 3 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Речь идет о 80-летнем жителе Глодян, а также 80-летнем жителе Сорок. Кроме этого, зарегистрирована еще одна смерть в приднестровском регионе.

Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 27 человек.


Опубликовано: 17:33 08/04/2020

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