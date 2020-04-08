Жители страны, которые были официально трудоустроены, но потеряли место работы из-за введенных ограничений в связи с режимом ЧП, могут претендовать на пособие по безработице и получат помощь в размере 2775 леев без необходимости приобретения медицинского полиса. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



В то же время, остальные граждане, которые до сих пор не имели статуса безработного, но намерены получить его, а также право на пособие на основании закона, которое правительство приняло под свою ответственность, должны располагать полисом медицинского страхования. При соблюдении этого условия они также смогут рассчитывать на выплату в размере 2775 леев в месяц до снятия ограничений, пишет aif.md.



"Все граждане, у которых до принятия этого закона не было права на получение пособия по безработице, но которые хотят оформить его сейчас, обязаны иметь медицинский полис", – сказал Кику.

