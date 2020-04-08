Премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что решение об ужесточении карантинного режима в Сороках было принято из-за несоблюдения введенных в этом населенном пункте ограничений, что стало причиной роста количества заболевших COVID-19, пишет Actualitati.md.



Таким образом, вводятся особые меры, касающиеся передвижения граждан, а в город введут дополнительные силы МВД и Национальной армии. Комиссия также постановила запретить покидать дома без уважительной причины для лиц старше 63 лет.



Также запрещается сбор людей в количество больше двух. Все жители, покидающие дома, должны использовать индивидуальные защитные средства, в том числе и при передвижении в автомобиле. Запрещено нахождение в автомобиле больше двух человек, включая шофера.



Также вводится запрет онлайн торговли, за исключением медикаментов и продуктов питания