Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила местным сельхозпроизводителям реализовывать продукцию в специально отведенных местах, оборудованных на улицах Кишинева и Бельц.



"У нас очень много сельхозпроизводителей, владельцев теплиц, которые выращивают овощи и не могут их продать, так как рынки закрыты. Мы приняли решение разрешить уличную торговлю. Она возможна в Кишиневе и Бельцах в специально отведенных местах и при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - заявил премьер Ион Кику.