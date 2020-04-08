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На счета министерства финансов поступило более 13 миллионов леев для борьбы с COVID-19


На счета министерства финансов поступило 13 548 423,69 леев на борьбу с распространением COVID-19. Эти средства будут распределены по медицинским учреждениям, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 17 марта 2020 года министерство объявило об открытии трех счетов для сбора материальной помощи от физических и юридических лиц для борьбы с опасным вирусом. Также оказать материальную поддержку можно посредством правительственной службы электронных платежей Mpay.


Опубликовано: 16:50 08/04/2020

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