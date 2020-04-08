На счета министерства финансов поступило более 13 миллионов леев для борьбы с COVID-19
На счета министерства финансов поступило 13 548 423,69 леев на борьбу с распространением COVID-19. Эти средства будут распределены по медицинским учреждениям, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 17 марта 2020 года министерство объявило об открытии трех счетов для сбора материальной помощи от физических и юридических лиц для борьбы с опасным вирусом. Также оказать материальную поддержку можно посредством правительственной службы электронных платежей Mpay.
Напомним, что 17 марта 2020 года министерство объявило об открытии трех счетов для сбора материальной помощи от физических и юридических лиц для борьбы с опасным вирусом. Также оказать материальную поддержку можно посредством правительственной службы электронных платежей Mpay.
Опубликовано: 16:50 08/04/2020
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