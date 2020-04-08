На счета министерства финансов поступило 13 548 423,69 леев на борьбу с распространением COVID-19. Эти средства будут распределены по медицинским учреждениям, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что 17 марта 2020 года министерство объявило об открытии трех счетов для сбора материальной помощи от физических и юридических лиц для борьбы с опасным вирусом. Также оказать материальную поддержку можно посредством правительственной службы электронных платежей Mpay.