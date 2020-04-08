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Количество жертв коронавируса в Молдове возросло до 27 человек
 

В Страшенах два жилых дома помещены на карантин


Подъезд многоэтажки и частный дом в Страшенах были помещены на карантин после того, как коронавирус диагностировали у двух человек. Такое решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям Страшен.

Карантинный режим будет действовать 14 дней – до 20 апреля. Полицейские будут дежурить у входа в подъезд и следить за соблюдением жильцами введенных ограничений, передаёт tv8.md.

Кроме этого, правоохранители будут наблюдать за частным домом, в котором проживает второй инфицированный человек. Оба здания пройдут тщательную дезинфекцию. В то же время комиссия по ЧС приняла решение приостановить движение общественного транспорта в Страшенах и селе Фэгурень. Ограничение будет действовать до 15 мая.


Опубликовано: 15:37 08/04/2020

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