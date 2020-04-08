В США зафиксирован очередной рекорд по количеству людей, умерших в результате заражения коронавирусом за последние сутки — 1736 человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.



Отмечается, что это наивысший показатель с момент выявления инфекции в США. Общее число скончавшихся в стране достигло 12 722. До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля. Тогда скончались 1 344 пациента, пишет eadaily.com.



