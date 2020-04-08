В Италии обрушился автомобильный мост через реку
Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.
Спасатели направили на место происшествия вертолет, сообщает РИА Новости.
По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.
По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортного средства успел спастись.
Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.
Спасатели направили на место происшествия вертолет, сообщает РИА Новости.
По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.
По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортного средства успел спастись.
Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.
Опубликовано: 15:25 08/04/2020
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