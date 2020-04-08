Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.

Спасатели направили на место происшествия вертолет, сообщает РИА Новости.



По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.



По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортного средства успел спастись.



Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.