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В Италии обрушился автомобильный мост через реку


Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.
Спасатели направили на место происшествия вертолет, сообщает РИА Новости.

По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортного средства успел спастись.

Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.


Опубликовано: 15:25 08/04/2020

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